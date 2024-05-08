Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске изменятся маршруты общественного транспорта.

В Новосибирске с 15 мая по 15 сентября перекроют проезжую часть улицы Пархоменко на участке от Пермской до Троллейной в Ленинском районе города. В это время там будут производить ремонт теплотрассы.

Во время проведения работ автобус № 5 «Улица Дюканова – Поселок Северный» будет курсировать в прямом и обратном направлениях по улицам Пархоменко, Пермской, Демьяновской, Троллейной, а затем по действующей схеме.

Помимо этого, маршрут также изменяет автобусы № 12, 43, 60 и маршрутное такси № 63. Они будут следовать по улицам Пархоменко, Пермской, Демьяновской, Троллейной. Затем – по действующим схемам.

Напомним, что в Новосибирске начали ремонтировать улицу Авиастроителей.