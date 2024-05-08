В Новосибирске пропала многодетная мать

27-летняя девушка пропала в Новосибирске.
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о том, что в Ленинском районе Новосибирска пропала 27-летняя Алена Строкань (Шуринова).
Сообщается, что она 6 мая ушла из дома в неизвестном направлении.
Информация в Сети гласит, что у девушки есть две дочери и два сына.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Одежда: светло-коричневая куртка, зеленое платье в мелкий цветочек, белые кроссовки.
Напомним, что в Новосибирске почти 2 недели ищут мужчину в галошах и с авоськой.