В Новосибирске пропала многодетная мать

27-летняя девушка пропала в Новосибирске.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о том, что в Ленинском районе Новосибирска пропала 27-летняя Алена Строкань (Шуринова).

Сообщается, что она 6 мая ушла из дома в неизвестном направлении.

Информация в Сети гласит, что у девушки есть две дочери и два сына.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Одежда: светло-коричневая куртка, зеленое платье в мелкий цветочек, белые кроссовки.

Напомним, что в Новосибирске почти 2 недели ищут мужчину в галошах и с авоськой.