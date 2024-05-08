В Новосибирске участились случаи пожара в общежитиях

В Новосибирске зафиксирована тревожная тенденция роста количества пожаров в общежитиях.

По данным мэрии города, если в прошлом году к началу мая было зафиксировано три случая, то в этом году их число уже достигло шести, что свидетельствует о двукратном увеличении.

Основной причиной возникновения пожаров в общежитиях, как отмечают специалисты, является халатность жильцов, что приводит к трагическим последствиям. Неосторожное обращение с огнем, особенно при курении, является одной из основных причин возгораний. Даже наличие огнетушителей не всегда помогает жильцам справиться с пожаром на начальной стадии.

Эксперты мэрии напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности, таких как своевременный ремонт ветхой электропроводки, выключение электроприборов при выходе из комнаты. Они подчеркивают, что такие меры могут предотвратить множество пожаров и спасти жизни.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске загорелся автобус на улице Виктора Уса.