В Новосибирской области рассказали о болезни вейперов

Главный пульмонолог Новосибирской области Любовь Куделя предупредила о болезни вейперов — EVALI.

Врач объяснила, что данное заболевание вызывается токсическими веществами, содержащимися в жидкостях для электронных сигарет. При нагревании эти вещества превращаются в пар и попадают в легкие, что приводит к их повреждению.

Масляные компоненты, осевшие на легочной ткани, могут образовывать пленку, затрудняющую нормальный газообмен и вызывающую воспалительные процессы. По словам специалиста, симптомы EVALI могут включать высокую температуру, кашель, одышку, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой.

В региональном Минздраве отметили, что подростки особенно уязвимы перед этим заболеванием из-за особенностей их иммунной системы. На данный момент не разработаны специализированные протоколы лечения для EVALI.

Любовь Куделя подчеркнула, что вейпинг не является безопасной альтернативой курения. Она напомнила, что как электронные, так и обычные сигареты оказывают вредное воздействие на организм человека.

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