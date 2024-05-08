В Советском районе моют велодорожки шампунем

Комплексная весенняя уборка в Советском районе проводится круглосуточно – дороги и тротуары обеспыливают поливальными и подметальными машинами, велодорожки моют шампунем, а ограждения чистят «бородой».

Техника убирает в летнем режиме. В смену работает 25-27 единиц – летние подметальные и поливальные машины, пылесос, а также техника для ремонта улично-дорожной сети. Особое внимание перед майскими праздниками уделили наведению порядка возле районных памятных мест.

«В преддверии майских дат мы приводим в порядок памятники – убираем и красим малые формы, восстанавливаем прилегающие территории. Мы подготовились к празднику, сегодня у этих памятных мест проходят возложения цветов к Дню Победы, – рассказала начальник отдела благоустройства, озеленения, транспорта и районной административно-технической инспекции администрации Советского района Светлана Чудакова. – В прошлом году, после реконструкции улично-дорожной сети на проспекте Строителей и Морском проспекте, у нас появились велодорожки. После опроса жителей было принято решение в зимний период дорожки не вычищать от снега, чтобы не повредить покрытие. С наступлением весны для сохранения красного цвета промываем их шампунем».

Светлана Александровна отметила, что в 2021 году администрация Советского района одной из первых провела реформу, объединив ДЭУ Советского района и МКУ «Советское». Сейчас весь комплекс уборки проводит одно учреждение, а следовательно, удобно контролировать и синхронизировать работу ручников и дорожников. Оперативно отрабатываются устные, письменные, а также поступившие через систему обратной связи обращения жителей – администрация выдает техническое задание ДЭУ, ставит в план и контролирует работы до выполнения.

На сегодня в районе закуплены инертные материалы – щебень, битумная эмульсия, горячий асфальт для текущего дорожного ремонта установкой «Бецема» и классическим методом силами ДЭУ. На ремонт большими картами заключены контракты с подрядными организациями. Все виды дорожных работ начались. По словам начальника районного отдела благоустройства, в день ремонтируется около 150 кв. метров дорог – это без учета подрядчиков. В этом году будет отремонтировано почти полсотни участков улиц в рамках текущего ремонта. Также по программе БКД планируется капитально отремонтировать улицу Балтийскую, организатор работ – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

«В начале сезона, когда образуется пыль на дорогах, мы вместе с подметальной техникой задействуем в комплексе поливальную. С этого года особое внимание уделяется содержанию велодорожек – сначала «Чистик» производит орошение, за ним работает МТЗ. Применяем антипылевой состав и шампунь, также на дороги выходит пылесос, а ограждения чистит поливомоечная машина с навесным оборудованием, в народе называемая «бородой», – рассказал о нюансах комплексной уборки начальник участка МКУ ДЭУ Советского района Вадим Мишин.