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За изготовление масла из конопли новосибирского военного оштрафовали на 30 тысяч

Фото: Сиб.фм

Новосибирского военного оштрафовали на 30 тысяч рублей за изготовление масла из конопли.

Как сообщает пресс-служба 2-ого Восточного окружного военсуда, Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении Максима Желдакова. Его обвинили в производстве частей дикорастущей конопли.

По данным ведомства, мужчина после сбора растения путем выпаривания и растворителя изготовил масло каннабиса, что является наркотическим средством. В этот же день сотрудники правоохранительных органов изъяли у военного наркотик по адресу проживания.

Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что прокуроры Новосибирска начали проверку компании-перевозчика после ДТП с детьми.

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Нина Раневская
Журналист

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