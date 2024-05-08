За изготовление масла из конопли новосибирского военного оштрафовали на 30 тысяч

Новосибирского военного оштрафовали на 30 тысяч рублей за изготовление масла из конопли.

Как сообщает пресс-служба 2-ого Восточного окружного военсуда, Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении Максима Желдакова. Его обвинили в производстве частей дикорастущей конопли.

По данным ведомства, мужчина после сбора растения путем выпаривания и растворителя изготовил масло каннабиса, что является наркотическим средством. В этот же день сотрудники правоохранительных органов изъяли у военного наркотик по адресу проживания.

Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.



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