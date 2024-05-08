Жигульский покинул пост главы департамента земельных отношений мэрии Новосибирска

«По инициативе работника» в Новосибирске уволили Георгия Жигульского.
Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский покинул свой пост.
Известно, что он уходит с должности 8 мая по собственной инициативе.
Распоряжение об увольнении подписал новый мэр города Максим Кудрявцев.
Уточним, что Жигульский занимал должность с 2015 года. До этого он работал замруководителя регионального департамента имущества и земельных отношений.
Ранее пост также оставил заместителя мэра Новосибирска Геннадий Захаров.