Жигульский покинул пост главы департамента земельных отношений мэрии Новосибирска

«По инициативе работника» в Новосибирске уволили Георгия Жигульского.

Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский покинул свой пост.

Известно, что он уходит с должности 8 мая по собственной инициативе.

Распоряжение об увольнении подписал новый мэр города Максим Кудрявцев.

Уточним, что Жигульский занимал должность с 2015 года. До этого он работал замруководителя регионального департамента имущества и земельных отношений.

Ранее пост также оставил заместителя мэра Новосибирска Геннадий Захаров.