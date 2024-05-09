50-летняя женщина без передних зубов пропала в Новосибирске

В Новосибирске без вести пропала женщина без передних зубов.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ЛизаАлерт” опубликовали запись о поиске 50-летней Веры Кошелевой (Кирьяновой), которую последний раз видели 28 апреля текущего года.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза.

Особые приметы: отсутствуют передние зубы, под левым глазом есть родинка.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефону ПСО 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.