50-летняя женщина без передних зубов пропала в Новосибирске

В Новосибирске без вести пропала женщина без передних зубов.
В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ЛизаАлерт” опубликовали запись о поиске 50-летней Веры Кошелевой (Кирьяновой), которую последний раз видели 28 апреля текущего года.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза.
Особые приметы: отсутствуют передние зубы, под левым глазом есть родинка.
Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефону ПСО 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.