Как политика влияет на архитектуру Новосибирска: рассказал главный архитектор

В Новосибирске главный архитектор рассказал, как политика влияет на архитектуру.

Как сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на слова главного архитектора Александра Ложкина, моральное старение зданий в городе происходит быстрее, чем материальное.

«Внутри здания на Красном проспекте, 13 “похоронены” два купеческих особняка. Город — это в принципе пространство конфликтов. Когда 1,5 миллиона человек собираются на сравнительно небольшом участке земли, трудно ожидать от них единодушия по всем вопросам», — пояснил архитектор.

Он также добавил, что более 40 лет назад город был похож на конгломерат заводских и пристанционных поселков, в каждом из которых был народ со своей ментальностью.