Мэр Новосибирска Кудрявцев поздравил жителей города с Днем Победы

Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев с 9 мая.

В своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев опубликовал видео, в котором обратился к местным жителям, поздравив их с великим праздником Днем Победы.

“Практически в каждой российской семье есть свой герой и история, которая передается из поколения в поколение. Пусть эта традиция никогда не прерывается. Память о великом подвиге нашего народа будет жить в веках!”, — добавил мэр.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске на День Победы ожидается солнце и жара.