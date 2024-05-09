Парад Победы в Москве 9 мая 2024 года: прямая онлайн трансляция

В Москве на Красной площади пройдет торжественный военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня в Москве на Красной площади начнется традиционный Парад Победы в 10:00 по московскому времени. В мероприятии примут участие более девяти тысяч человек и около 70 единиц военной техники и вооружения. Прямую трансляцию можно посмотреть на ОТС.

По заявлению Министра обороны России Сергея Шойгу, в этом году в параде будут участвовать участники специальной военной операции.

По брусчатке у Кремля в рамках пешей колонны пройдут полки, батальоны и роты различных видов и родов войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкальных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков, а также сводный военный оркестр.

Завершением торжества станет пролет легендарных пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи».