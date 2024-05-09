Президент РФ Владимир путин выступил на параде Победы на Красной площади

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади.

На Красной площади в Москве прошел торжественный парад в честь Дня Победы 9 мая, во время которой президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с речью.

Он отметил то, как важно сохранять правду о Второй мировой войне, которую сейчас пытается исказить Запад.

“Первые годы Великой Отечественной Войны СССР сражался один на один с нацистами, в то время как на Гитлера работала вся Европа”, — сообщил президент РФ.

Владимир Путин также заявил о том, что сейчас стратегические силы России находятся в полной боеготовности.

Напомним, что парад Победы, который сейчас проходит в Москве, можно посмотреть через онлайн трансляцию на сайте Сиб.фм.