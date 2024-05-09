Стал известен прогноз погоды на выходные в Новосибирске

Синоптики озвучили прогноз погоды в выходные дни.

По данным сайта “Яндекс Погоды”, 10 мая, в пятницу, в Новосибирске ожидается теплая погода — до +25 градусов, однако весь день будет пасмурно, возможен дождь.

11 мая станет немного холоднее, чем днем ранее — ожидается до +16 градусов. Облачно и без осадков.

В воскресенье, 12 мая, ожидается максимальная температура воздуха до +19 градусов. Солнечная погода без осадков продержится весь день.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске стартует сезон отключения горячей воды.