В Ленинском районе Новосибирска на 4 месяца перекроют движение

На 4 месяца в Новосибирске перекроют движение по дороге в Ленинском районе.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, с 15 мая по 15 сентября закрывается проезжая часть улицы Пархоменко на участке от улицы Пермской до улицы Троллейной. Ограничение связано с ремонтом теплотрассы.

“В связи с этим автобус № 5 «Ул. Дюканова — Пос. Северный» на время проведения работ в объезд закрытого участка улично-дорожной сети будет ходить в прямом и обратном направлениях по ул. Пархоменко, ул. Пермской, ул. Демьяновской, ул. Троллейной, а далее — по действующей схеме”, — сообщили в мэрии.

Также меняют схемы движения автобусы № 12, 43, 60 и маршрутное такси № 63. Они будут ходить по ул. Пархоменко, ул. Пермской, ул. Демьяновской, ул. Троллейной.

Напомним, что в Новосибирске вспыхнул пожар в одном из автобусов.