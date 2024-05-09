В Новосибирске 9 мая прошла эстафета памяти маршала Покрышкина

В Новосибирске прошла эстафета памяти маршала Александра Покрышкина.

В Новосибирске прошла 77-я легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации Александра Покрышкина, приуроченная ко Дню Победы.

В 2024 году на участие в эстафете подали более 2000 заявлений.

Участникам необходимо было пробежать отрезок Красного проспекта от улицы Ядринцевской до Сибревкома.

В эстафете было 7 стартов в десяти специализированных группах. В соревнованиях поучаствовали корпоративные команды, представители волонтерских штабов, молодежных центров, школьники, студенты и другие.

Напомним, что Сиб.фм собрал яркие фотографии с торжественного парада в День Победы в Новосибирске.







