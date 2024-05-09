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общество

В Новосибирске местные жители возмутились фотосессиями с совами

Фото: BFM-Новосибирск

Фотосессиями с совами возмутились жители Новосибирска.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, в Новосибирске предлагают сфотографироваться с совами-сипухами на Красном проспекте. Однако местные жители посчитали такой бизнес негуманным.

В свою очередь, в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора по Новосибирской области отметили, что если фотографирование животных происходит в местах, где у диких животных нет соответствующего места обитания, то такие действия недопустимы.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске появились опасные ежи.

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Валерия Митрохина
Журналист

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