В Новосибирске местные жители возмутились фотосессиями с совами

Фотосессиями с совами возмутились жители Новосибирска.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, в Новосибирске предлагают сфотографироваться с совами-сипухами на Красном проспекте. Однако местные жители посчитали такой бизнес негуманным.

В свою очередь, в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора по Новосибирской области отметили, что если фотографирование животных происходит в местах, где у диких животных нет соответствующего места обитания, то такие действия недопустимы.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске появились опасные ежи.