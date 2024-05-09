В Новосибирске начали работать фонтаны

В центре Новосибирска включили фонтаны.

В связи с теплой погодой, местами даже очень жаркой, в Новосибирске начали активно подключать городские фонтаны, которые как раз ассоциируются с теплым летом.

Так, например, в Первомайском сквере уже начал работать центральный фонтан. В том числе включили фонтан и в сквере «Крылья Сибири» на пересечении Советской и Вокзальной магистрали. Об этом сообщили на сайте Atas.info.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске организуют дополнительный транспорт на Радоницу.