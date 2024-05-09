В Новосибирске самокатчик хотел напугать автомобилиста пистолетом

В Новосибирске самокатчик в ходе конфликта с водителем достал пистолет.

В группе «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в Дзержинском районе Новосибирска молодой человек в ходе уличного конфликта достал предмет, похожий на оружие.

По словам очевидцев, инцидент произошел 9 мая возле ТЦ «Сибирский молл».

Молодые люди на электросамокатах едва не попали под автомобиль. Между ними и водителем возник конфликт.

«В итоге, услышали маты, а один достал оружие, надеюсь, что это была зажигалка», — пишет автор поста.

Напомним, что в Новосибирске во время урока в школе на детей обрушился потолок.