В Новосибирске водитель не уступил дорогу скорой помощи - его ищет полиция

Водителю Toyota Camry грозит лишение водительских прав.

Госавтоинспекция Новосибирска устанавливает личность водителя Toyota Camry, который нарушил ПДД, выехав на встречную полосу на улице Большевистской и не пропустиk карету скорой помощи со включёнными проблесковыми маячками.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел в среду, 8 мая. Свидетель инцидента сообщил, что водитель Toyota Camry решил обогнать поток автомобилей, двигаясь по встречной полосе и не соблюдая правила движения.

По данным ГИБДД, водителю грозит лишение водительских прав.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области сибиряк опрокинулся на мопеде и умер.