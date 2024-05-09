В Новосибирске запретили продажу алкоголя 9 мая

В Новосибирске 9 мая был введен запрет на продажу алкогольной продукции.

На время празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске ввели ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что ограничения коснулись только тех торговых точек, которые расположены вблизи мест проведения массовых мероприятий.

Помимо этого, запрещено продавать напитки в стеклянной таре, а кафе и рестораны должны будут закончить работу не позднее 23:00.

Напомним, что в Центральном парке Новосибирска горожан накормили солдатской кашей.