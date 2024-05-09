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общество

В Новосибирской области поздравили с Днем Победы единственного фронтовика

Фото: Искитимская газета

Единственного в Искитимском районе Новосибирской области фронтовика поздравили с Днем Победы.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Искитимская газета” опубликовали пост о том, что в Искитимском районе Новосибирской области в честь Дня Победы поздравили единственного фронтовика 98-летнего Николая Петровича Живодёрова.

Сообщается, что его призвали на фронт в 1943 году. Николай поступил на службу в отряд «Смерш».

Напомним, что в Новосибирске опубликовали фоторепортаж с торжественного парада на День Победы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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