В Новосибирской области поздравили с Днем Победы единственного фронтовика

Единственного в Искитимском районе Новосибирской области фронтовика поздравили с Днем Победы.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Искитимская газета” опубликовали пост о том, что в Искитимском районе Новосибирской области в честь Дня Победы поздравили единственного фронтовика 98-летнего Николая Петровича Живодёрова.

Сообщается, что его призвали на фронт в 1943 году. Николай поступил на службу в отряд «Смерш».

Напомним, что в Новосибирске опубликовали фоторепортаж с торжественного парада на День Победы.