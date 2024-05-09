В Новосибирской области за неделю от клещей пострадало более 500 человек

В Новосибирской области за неделю клещи укусили 501 человека.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, за неделю с 1 по 7 мая в регионе за медицинской помощью из-за укуса клещей обратился 501 человек. Всего с начала эпидемического сезона пострадало 848 жителей.

При этом чаще всего обращались жители Новосибирского района — 51. В Искитимском пострадало 48 человек, а в Тогучинском — 34. Также пострадало 12 человек из Заельцовского района города, из Первомайского — 19, Ленинского и Советского — по 15.

Всего в лабораториях проверили более 400 клещей на наличие возбудителей энцефалита и боррелиоза. Пять клещей оказались заражены энцефалитом, 94 — боррелиозом.

Напомним, что жителям Новосибирска рассказали, где у воды нельзя устраивать отдых.