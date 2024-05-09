В Первомайском сквере Новосибирска дети построили крепость из тротуарной плитки

В Первомайском сквере Новосибирска дети соорудили крепость из тротуарной плитки.
В телеграм-канале «АСТ-54 black» опубликовали видео, на кадрах которого видно, что дети создали замок из тротуарной плитки в Первомайском сквере Новосибирска.
Так, после парада Победы дети, которые гуляли по скверу, подумали, что тротуарная плитка лежит «без дела». Они решили массово построить из нее крепость.
У пользователей сети и самих горожан данный поступок вызвал восторг.
Напомним, что в Новосибирске во время урока в школе на детей обрушился потолок.