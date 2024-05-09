Впервые в Новосибирске в Параде Победы принял участие женский расчет МЧС России

В Новосибирске впервые в Параде Победы принял участие женский расчет МЧС России.

На протяжении десяти лет личный состав ГУ МЧС России в Новосибирске участвует в Параде Победы, а в этом году по главной площади в городе прошли сразу два расчета.

Совместно с мужским расчетом принял участие женский расчет МЧС из 85 сотрудниц ведомства.

Людмила Гросюкова, заместитель начальника управления информационных технологий и связи ГУ МЧС России по Новосибирской области, подполковник внутренней службы, стала командующей женским парадным расчетом.

Она отметила, что было очень волнительно, при этом во время прохождения ее переполняла гордость.

По ее словам, в период подготовки было непросто, но вскоре девушки привыкли друг к другу и прошли «как единый организм».

«Мне повезло с моими взводными, которые сильно помогли. Все у нас получилось. Не скажу, что было легко. Но каждая в строю понимала свою ответственность и роль в этом мероприятии», – сообщила командующая женским парадным расчетом МЧС России по Новосибирской области.

Как рассказала старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, лейтенант внутренней службы Дарья Паращевина, подготовка началась в ноябре 2023 года.

Девушки учились идти торжественно, соблюдать дисциплину в строю.

«Мы шли за своих дедов и прадедов, которые ценой жизни и здоровья отстояли свободу и мирное небо над головой. Гордимся, что именно так почтили память наших фронтовиков», – рассказала она.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области по антикризисному управлению, полковник Константин Банников, возглавил мужской парадный расчет спасателей из 90 человек. У них ушло два месяца на строевую подготовку.

Также многие заметили, что горожане во время марша сотрудников ведомства ликовали, выражая свою благодарность за службу МЧС России. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».