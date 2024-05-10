Дети в Новосибирске открыли купальный сезон на опасном для жизни котловане

В Новосибирске дети начали купаться в котловане, который представляет опасность для жизни.

10 мая корреспондент «BFM-Новосибирск» заметил, как группа из подростков и детей не старше 10 лет открыла купальный сезон.

Так, журналист отметил, что дети ныряли в воду с обрывистого скалистого берега. Взрослых рядом с ними не было. Место, где произошел инцидент, называется «Тульский котлован».

Купаться в нем категорически запрещено. Это связано с рельефом дна и глубиной около 20 метров.

При этом на водоеме часто происходят несчастные случаи, но некоторых это не останавливает.

Напомним, что стали известны даты официального купального сезона в Новосибирске.