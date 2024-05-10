Мэр Новосибирска прокомментировал эвакуацию людей из дома из-за трещин в стенах

Мэр Новосибирска прокомментировал ситуацию с эвакуацией людей из многоэтажного дома из-за трещин в стенах.

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, прокомментировал ситуацию с состоянием дома на улице Саввы Кожевникова, 2.

Он сообщил, что она является критической, в стене появилась трещина, а в квартире сместилась несущая балка.

По словам мэра, на место происшествия оперативно прибыли спасатели МАСС. Из 6 квартир эвакуировали 16 человек.

«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска приняла решения: признать ситуацию критической, после предоставления ООО «УК Домовой» заключения экспертизы организовать разработку проектно-сметной документации на ремонт аварийных конструкций, до завершения ремонта обеспечить жильцов дома помещениями маневренного фонда муниципалитета», — написал мэр.

В данный момент до полного завершения аварийных работ был организован контроль за состоянием дома.

Уточним, что эвакуация началась около 22 часов вечера 9 мая. Жители дома переночевали в центре «Каритас». Очевидцы сообщают, что за три дня до эвакуации в квартирах стены начали трещать.

Напомним, что 9 мая в Новосибирске задержали мужчину на набережной.