Новосибирцев атаковал новый поток сильных магнитных бурь

В дни геомагнитных возмущений важно избегать стрессовых ситуаций и отдавать предпочтения здоровой пище.

На жителей Новосибирска обрушилась новая волна магнитных бурь. Геомагнитные возмущения начались 9 мая и продлятся вплоть до 12 мая. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным портала, на сей раз мощность бури достигла уровня G4, что считается очень сильной. Они могут повлиять на метеозависимых людей.

Вспышки на Солнце вызывают головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном. В день геомагнитного возмущения не рекомендуется усердствовать с физическими нагрузками и проводить много времени на работе. Для сохранения хорошего самочувствия специалисты советуют вести здоровый образ жизни.

Кроме того, в дни магнитных атак стоит пить больше воды, употреблять меньше алкоголя и соленой пищи. Лучше отказаться от тяжелой жирной еды и есть побольше фруктов. Также нужно поменьше нервничать и постараться избегать стрессовых ситуаций.

Ранее «Сиб.фм» писал, что новосибирцам рассказали, где нельзя отдыхать у воды.