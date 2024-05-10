Под Новосибирском пропала женщина с ребенком в фиолетовой куртке

В Бердске пропала 36-летняя женщина с ребенком.

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в Бердске в Новосибирской области пропали 36-летняя Евгения Санькова (Воробьева) и 2-летняя Вероника Санькова.

Сообщается, что об их местонахождении неизвестно с 6 мая 2024 года.

Приметы женщины: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Одежда: синяя с красным куртка, синие джинсы, кроссовки.

Приметы ребенка: рост 100 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Одежда: фиолетовая куртка, синие джинсы, темно-синие кроссовки, белая шапка.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Напомним, что Глава СК заинтересовался обрушением потолка на учеников в школе Новосибирска.