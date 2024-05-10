Родители первоклассников Новосибирска не понимают, кем заполнены школы в Академгородке

В Новосибирске школы Академгородка переполнены.

1 апреля 2024 года в Новосибирске началась кампания по приему заявлений в первый класс. Так, родители заметили, что престижные школы Академгородка были переполнены в этом же месяце.

Они посчитали, что дело в фиктивных прописках и возможных взятках.

Как сообщили в Минобразования региона «Академ.Инфо», в гимназию № 3 было подано 99 заявлений на конец апреля, в то время как школа набирает 90 первоклассников. В лицей № 130 подали 116 заявлений — набор составлял 120 человек.

При этом фиктивные прописки не были выявлены.

Напомним, что в новосибирской гимназии первоклассникам раздали задание на украинском языке.