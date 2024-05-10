Синоптики пообещали новосибирцам жару и сильный ветер 10 мая

Температура воздуха в мегаполисе прогреется до + 25 градусов.

В Новосибирске 10 мая 2024 года синоптики обещают по-летнему жаркую погоду. По данным портала Gismeteo, температура воздуха в мегаполисе прогреется до + 25 градусов.

Тем не менее, местных жителей предупредили о сильных порывах ветра до 22 метров в секунду.

В ГУ МЧС России по региону помнили, что при ветре такой силы есть риск обрушения конструкций, обрыва проводов и линий связи. Также возможны нарушений в работе систем ЖКХ.

Ранее «Сиб.фм» писал, что новосибирцев атаковал новый поток сильных магнитных бурь.