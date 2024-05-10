«Спорт – это патриотизм»: в Новосибирске стартовал Всероссийский детский турнир по футболу

Ярким спортивным шоу стартовал на стадионе «Спартак» в Новосибирске первый Всероссийский детский турнир по футболу. В течение трех дней юные спортсмены из 16 команд будут сражаться за победные кубки. А зрителей ждут не только море эмоций от захватывающих игр, но и увлекательные развлечения в перерывах между матчами.

Азартный шум на зрительских трибунах, на лицах маленьких спортсменов – совсем взрослая сосредоточенность и боевой настрой на победу, тренеры дают последние наставления. И вот уже торжественно под звуки российского гимна поднимается флаг, и звучат приветствия спортивных руководителей города и области. Турнир детский, но цели у него самые серьезные.

«Вы все уже победители, потому что занялись этим прекрасным летним игровым видом спорта, и я уверен, что это вам пригодится в жизни. Спорт — это здоровье. Спорт – это сила воли. Спорт – это патриотизм. И это все то, что нужно юному гражданину страны», — отметил, приветствуя участников соревнований, министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Организатор мероприятия – медиахолдинг «СибФМ Group» при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и при информационной поддержке телеканала ОТС, рекламного агентства «Реклама Онлайн» и группы компаний «Выбери радио».

Турнир приурочен к 79-годовщине Великой Победы. «Соревнования по футболу «Кубок Победы» — это не только праздник спорта, но и возможность отдать дань уважения ветеранам и всем тем, кто внёс вклад в Великую Победу. Турнир способствует развитию патриотического воспитания и здорового образа жизни у подрастающего поколения», – подчеркнула директор «СибФМ Group» Марина Волк.

А олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Заксобрания Новосибирской области Евгений Подгорный, обращаясь к юным спортсменам, напомнил, что спортивные победы – часть общих побед нашей страны и прославление ее величия: «Успехов, удачи, завоевывайте медали, прославляйте нашу страну, наши регионы! С праздником! С Днем Победы!»

Заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики – начальник управления культуры мэрии города Новосибирска Ирина Соловьева пригласила участников соревнований, которые впервые приехали в наш город, познакомиться с его достопримечательностями. «Всем, кто приехал в первый раз в наш самый любимый город, погуляйте по нему, походите по нашим паркам, улицам, посмотрите, какой город красивый», — отметила она.

Исполнительный директор Федерации футбола Новосибирской области Артем Роговский, приветствуя участников и гостей турнира от лица Президента Новосибирской областной Федерации футбола Эдуарда Тарана, который стал одним из идейных вдохновителей этого мероприятия, обратил внимание на еще одну важную задачу сегодняшнего спортивного праздника.

«В Кемерово, Томске, Нижневартовске сегодня нет команд мастеров в большом футболе. Но я надеюсь, что этот турнир станет отправной точкой, чтобы эти команды там появились», — выразил надежду он.

Завершилась церемония открытия турнира впечатляющим заездом знаменитой мотоциклетной группы «Ночные волки».

Генеральный автопартнер: Группа компаний «Альт парк»

Партнеы турнира: Сеть пиццерий Den’s Pizza, Федеральная Группа Компаний «Бизнес-Юрист», «Нуга Бест» — товарный знак южнокорейской компании «Nuga Мedical Co., Ltd.», DDA REAL ESTATE недвижимость за рубежом, ООО «Деревенское молочко», ООО «Научно-производственное предприятие «Фильтроткани» (научный партнёр Музея-лаборатории «Занимательная физика» имени профессора Н.Н. Соколова), Офтальмологический центр «ГЛАЗКА», Частная школа "Top IT School", Рекламное агентство полного цикла «Grand Media», Новосибирское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» (Новосибирское линейное управление магистральных газопроводов), Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило, ООО «МК инжиниринг», Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы», Федерация футбола Новосибирской области.

Информационные партнеры: Телеканал ОТС, Рекламное агентство «Реклама Онлайн», Группа компаний «Выбери радио».

Фуд партнёры: Авторская пекарня «ВафLand», Кафе-блинная Tinlinna, FRESH JUICE, Фабрика мороженого «Гулливер», HOTDOGS.