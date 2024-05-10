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общество

Стали известны даты купального сезона в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске определились с датами начала купального сезона.

Как сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на департамент по ЧС и взаимодействию с административными органами Новосибирска, в 2024 году летом в городе будут работать шесть официальных пляжей.

Большинство из них находятся в Советском районе. Четыре расположены на улице Софийской возле парка «У моря Обского»: «Бумеранг», «Каменный», «Галечный» и «Детский».

Помимо этого, для отдыха будет доступен пляж в парке «Звезда». В Кировском районе откроется пляж в парке «Бугринская роща».

Также посты спасателей оборудуют и в местах неорганизованного отдыха горожан.

Официальный старт купального сезона назначен на 20 мая, но рекомендуется дождаться, когда температура воды достигнет +18 градусов, а температура воздуха — +25.

Напомним, что в Новосибирской области ожидаются перепады температур до -2 градусов.

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Нина Раневская
Журналист

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