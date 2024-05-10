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общество

В МЧС напомнили новосибирцам о запрете разведения открытого огня

Freepik, authors: Олег Копьёв

В ведомстве призвали местных жителей не сжигать мусор и не пускать палы травы.

Сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области напомнили местным жителям о запрете разведения открытого огня.

В ведомстве уточнили, что в праздничные выходные на территории региона будет примущественно теплая погода. Поэтому многие сибиряки отправятся на дачи и пикники на природе, которые, как правило, провоцируют осложнение пожарной обстановки из-за нарушений правил безопасности.

В связи с этим сотрудники чрезвычайного ведомства призывают новосибирцев не сжигать мусор и не пускать палы травы, а также контролировать досуг детей.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске мэрия обеспокоена ростом пожаров в общежитиях.

#пожар #ГУ МЧС #огонь
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Дарья Бочкун
журналист

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