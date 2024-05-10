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проиcшествия

В Новосибирске 9 мая эвакуировали целый подъезд многоквартирного дома

Фото: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

В Новосибирске 9 мая из многоквартирного дома эвакуировали целый подъезд.

Как сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», в Кировском районе 9 мая срочно эвакуировали многоквартирный дом.

Очевидцы сообщают, что за три дня до эвакуации в квартирах на улице Саввы Кожевникова, 2, стены начали трещать.

Людей начали выводить около 22 часов. Жители дома переночевали в центре «Каритас». На месте происшествия работали специалисты МЧС, районной администрации и социальной службы.

Напомним, что в Новосибирске задержали мужчину в День Победы.

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Нина Раневская
Журналист

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