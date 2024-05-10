В Новосибирске и области чаще садятся за руль в нетрезвом виде мужчины

В Новосибирске и области мужчины чаще садятся за руль в нетрезвом виде.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на начальника уголовно-судебного управления региональной прокуратуры Ирину Алемасову, преступления, которые связаны с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии, чаще всего совершают мужчины любых возрастов.

В Новосибирской области чаще встречаются пьяные водители мужского пола. При этом возраст может быть любым: от несовершеннолетних до пожилых, и с разным социальным статусом: как безработные, так и трудоустроенные.

Чаще всего нарушителей, которых привлекают по статье за пьяное вождение, не привлекали ранее к уголовной ответственности.

Напомним, что в Новосибирске водитель не уступил дорогу скорой помощи — его ищет полиция.