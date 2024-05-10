В Новосибирске с 1 июля планируют повысить тарифы ЖКХ на 12,7%

В Новосибирске с 1 июля планируют повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 12,7%.

В Новосибирске и области тарифы ЖКХ в июле повысят на тепло, воду, газ и электричество. Это повышение станет одним из самых ощутимых за последние годы.

Среднее повышение тарифов составит 9,5%, но в некоторых муниципалитетах оно достигнет 12,7%. Сильнее всего цены вырастут в Новосибирске и в городах: Барабинске, Бердске, Болотном, Искитиме, Карасуке и других. Об этом сообщает «BFM-Новосибирск» со ссылкой на заявление регионального департамента.

Данный получены из того, что рост стоимости воды, газа, электроэнергии, отопления и горячей воды составит от 8,93% до 13,91%.

«Нормативы по ремонту сетей и оборудования не выполняются из-за нехватки средств. Государство прекратило перекрестное субсидирование. Сейчас только отдельными программами что-то делают в городах, но это не достаточно. Даже предстоящий рост на 12,7% недостаточен, но он позволит поставщикам услуг больше сделать в части модернизации сетей», — сообщил заместитель председателя комитета Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко.

Напомним, что стали известны даты купального сезона в Новосибирске.