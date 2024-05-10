В Новосибирске возбудили дело из-за трещины в многоквартирном доме

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту трещины в многоквартирном доме.

9 мая около 22 часов вечера из дома на улице Саввы Кожевникова, 2 эвакуировали 16 человек. В стене появилась трещина, а в квартире сместилась несущая балка.

Жители дома переночевали в центре «Каритас». Очевидцы сообщают, что за три дня до эвакуации в квартирах стены начали трещать.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, произошло частичное проседание фундамента одного из подъездов дома.

По данному факту следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц управляющей компании и иных учреждений, обслуживающих дом. В настоящий момент решается вопрос о предоставлении жителями жилья из маневренного фонда», — пишет пресс-служба.

Напомним, что мэр Новосибирска прокомментировал данную ситуацию.