В Новосибирске завершили поиски 50-летней женщины без передних зубов

С 28 апреля 2024 года ее местонахождение было неизвестно — к поискам подключились волонтеры и полиция.

В Ленинском районе Новосибирска благополучно завершились поиски 50-летней Веры Кошелевой, местонахождение которой было неизвестно с 28 апреля 2024 года. Женщину искали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

8 мая 2024 года стало известно, что сибирячку нашли живой. Ее здоровью ничего не угрожает.

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – кратко написали волонтеры в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», не уточнив, где все это время была Вера.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске нашли 11-летнего мальчика со шрамом над бровью.