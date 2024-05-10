В новосибирской гимназии первоклассникам раздали задание на украинском языке

Родители школьников в Новосибирске не знают, как это расценивать.

В новосибирской гимназии № 1 первоклассникам раздали задание по математике на украинском языке. Об этом редакции Сиб.фм сообщили родители школьников.

Раздача заданий на так называемых «распечатках» регулярно практикуется в начальной школе, в том числе и в указанной гимназии. Очередные листки с заданиями по русскому языку и математике ученикам одного из первых классов получили 8 мая.

«Это примеры на сложение и вычитание с переходом через десяток. Ребенок подошел и попросил прочитать, что там написано. Сказать, что я удивился, когда прочитал, – ничего не сказать. Где такие задания учитель берет, и почему именно там, мне сказать сложно. В чем тут дело – в небрежности, невнимательности или в чем-то еще – я не знаю. Учителю вопросы мы еще не задавали. Но учитывая, как она выстраивает отношения с учениками и родителями, может, и вообще не будем. Наверное, это школе стоит провести работу и напомнить сотрудникам, что государственный язык у нас – русский. Не украинский, не таджикский, не английский, не суахили, никакой другой, а именно русский», — рассказал отец одного из учеников журналисту Сиб.фм.

Позицию руководства гимназии в данном вопросе в выходные дни узнать не удалось.