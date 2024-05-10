В Новосибирской области от клещей пострадало более 800 человек

В Новосибирской области более 800 человек пострадали от клещей.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области, с начала эпидемического сезона из-за укусов клещей в медицинские учреждения обратились уже 848 человек.

Так, за неделю с 1 по 7 мая было зарегистрировано 501 случай укуса.

Чаще всего обращались жители Новосибирского района — 51 человек. В Искитимском районе пострадало 48 человек, в Тогучинском — 34. Из Заельцовского района пострадало 12 человек, из Первомайского — 19, и по 15 человек из Ленинского и Советского районов города.

В лабораториях проверили более 400 клещей. Пять из них оказались заряжены энцефалитом, 94 — боррелиозом.

Напомним, что в Новосибирске все парки и скверы обработали от клещей.