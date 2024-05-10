В Новосибирской области ожидаются перепады температур до -2 градусов

Синоптики прогнозируют перепады температур в Новосибирске и области.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской области возможны перепады температур.

Так, 12 мая в область придет антициклон, температура воздуха понизится до +3 — +8 градусов, местами возможны заморозки до -2 градусов.

При этом отмечается, что перепады возможны вплоть до 20 мая, поэтому лучше в это время ничего не высаживать, а дождаться конца месяца.

Напомним, что синоптики пообещали новосибирцам жару и сильный ветер 10 мая.