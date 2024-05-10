В Новосибирской области ссора между цыганами привела к стрельбе из ружья

В Новосибирской области цыгане устроили стрельбу из ружья из-за ссоры.

Как сообщает пресс-служба Черепановского районного суда Новосибирской области, ведомство вынесло приговор в отношении Руслана Степанова. Его обвиняли в убийстве.

Было установлено, 23 сентября произошел конфликт между потерпевшим и братом Степанова, который закончился дракой и примирением. Но на следующий день потерпевший оскорбил Степанова и вызвал на разговор.

На разговор обвиняемый взял с собой оружие, которое незаконно хранил с 2016 года. В момент, когда Степанов увидел оппонента, он выстрелил в потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

После стрельбы мужчина вернулся домой и попросил жену вызвать скорую помощь.

В результате суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Уточняется, что все участники конфликта являются цыганами.

Напомним, что в Новосибирске задержали мужчину в День Победы.