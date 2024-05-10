В Петербурге пассажирский автобус упал в Мойку. Что известно о трагедии

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в воду.

В Санкт-Петербурге около часа дня пассажирский автобус упал в Мойку с Поцелуева моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.

По предварительным данным, в момент ДТП в общественном транспорте находилось 20 человек.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, Комитета по здравоохранению и городская администрация.

Помимо этого, прокуратура взяла на контроль данное дело.

По данным МЧС, для помощи было задействовано 18 единиц техники и 69 человек личного состава.

Через полтора часа после случившегося всех пассажиров достали из салона автобуса.

По данным «Shot», 10 человек, включая водителя, смогли выбраться самостоятельно. 8 вытащили спасатели. Четыре человека находились в состоянии клинической смерти, двое — в тяжелом состоянии.

По данным телеграм-канала, водителю стало плохо. Автобус выехал на встречную полосу, снес несколько ограждений, врезался в два автомобиля, снес ограждения моста и упал в воду.

Водителю может грозить до пяти лет лишения свободы. В данный момент в его отношении возбудили уголовное дело.

По словам его супруги, мужчина вернулся домой после 20-часовой смены, но через пять часов его разбудили и велели вновь выйти на работу. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Также, по данным «Mash», уголовное дело было возбуждено и в отношении перевозчика по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Shot» стало известно, что число погибших увеличилось до 7 человек.