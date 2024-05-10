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общество

Жители Новосибирска возмутились фотосессией с совами

Фото: «BFM-Новосибирск»

В Новосибирске местным жителям не понравилась идея сфотографироваться с совами.

В Новосибирске на Красном проспекте местным жителям предложили сфотографироваться с совами-сипухами. Многие горожане посчитали такое занятие негуманным.

По данным Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора по Новосибирской области, если с животными предлагают сфотографироваться в местах, где у них нет соответствующего места обитания, то такие действия недопустимы. Об этом сообщает портал BFM-Новосибирск.

Напомним, что в Новосибирске во время урока в школе на детей обрушился потолок.

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Нина Раневская
Журналист

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