Жители Новосибирска возмутились фотосессией с совами

В Новосибирске местным жителям не понравилась идея сфотографироваться с совами.

В Новосибирске на Красном проспекте местным жителям предложили сфотографироваться с совами-сипухами. Многие горожане посчитали такое занятие негуманным.

По данным Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора по Новосибирской области, если с животными предлагают сфотографироваться в местах, где у них нет соответствующего места обитания, то такие действия недопустимы. Об этом сообщает портал BFM-Новосибирск.

Напомним, что в Новосибирске во время урока в школе на детей обрушился потолок.