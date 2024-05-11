Над Новосибирской областью засняли северное сияние

Магнитная буря такой силы прошла на Земле впервые за 20 лет.

Ночью в Новосибирске зафиксировали северное сияние. Явление заснял астрофотограф Алексей Поляков и опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Несмотря на наличие облаков, сияние G8 проявилось во всей красе. Поляков назвал это эпическим событием. Он отметил, что в 3:15 ночи произошел мощный всплеск. Явление осветило местность и было похоже на рассвет.

Это была первая магнитная буря такой силы за последние 20 лет. Она вызвана выбросом плазмы из Солнца с 7 по 9 мая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стал известен прогноз погоды на 12 мая в Новосибирске.