Новосибирские активисты выступили против эвтаназии для бездомных животных

Зоозащитники провели митинг против эвтаназии бездомных животных в Новосибирске.

Мероприятие состоялось 11 мая в гайд-парке рядом с театром «Глобус» и было организовано с согласия местных властей. Участники выступали против новых поправок, позволяющих применение эвтаназии к бездомным животным, выразив опасения за судьбу домашних питомцев.

Зоозащитники предложили вместо этого программу ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация и возвращение в естественную среду обитания. На митинге также была организована возможность подписать резолюцию против новых законов.

Несмотря на то, что эвтаназия пока запрещена, активисты настаивают на введении гуманных методов ухода за бездомными животными.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за разрушения дома.