Новые методики подготовки успешных футболистов обсудили тренеры сибирских команд в Новосибирске

В Новосибирске в рамках первого Всероссийского детского турнира по футболу «Кубок Победы» прошла образовательная конференция для футбольных тренеров региона, посвященная новым методикам тренировочного процесса и комплексному подходу к воспитанию успешного футболиста.

Цель мероприятия, по замыслу организаторов — повышение уровня подготовки, развитие профессиональных навыков и компетенций тренерских кадров в сибирском футболе, что в итоге будет способствовать выходу этого вида спорта в регионе на новый, более высокий уровень.

Не секрет, что сейчас мастерство сибирских команд оставляет желать лучшего. Способствовать тому, чтобы команды из сибирских городов могли достойно конкурировать со столичными соперниками и побеждать на российских турнирах самого высокого уровня – такова задача состоявшейся конференции, на которую собрались около трех десятков специалистов из Новосибирска, Екатеринбурга, Иркутска, Барнаула, Томска и других городов.

Организаторы конференции пригласили для обмена опытом лучших специалистов, воспитавших не одного успешного спортсмена, поэтому конференция получилась очень живая – участники задавали выступающим много практических вопросов, обсуждали технологии, делились сомнениями и собственным опытом.

Большой отклик у участников конференции нашло выступление тренера по вратарям Дениса Куфина, который рассказал, как ребенку к возрасту 15 лет – возрасту выбора профессионального самоопределения в спорте не охладеть к футболу и выбрать профессию спортсмена осознанно, как сохранить в футболисте чувство удовольствия от самого процесса игры и помочь ему сделать успешную футбольную карьеру.

Денис – представитель Академии «Космос» из Долгопрудного, одного из самых быстрорастущих проектов столичного региона, входящего в группу лидеров Первой Лиги, стажировался в Финляндии и Польше, участвовал в международных конференциях в Польше, где выступали тренеры «Аякса». «Челси», «Ливерпуля» и других прославленных футбольных команд. Сам представитель молодого поколения спортсменов, он рассказывал ярко и увлеченно о том, как сегодня привести в профессиональный футбол и сохранить мотивацию в нем у талантливых ребят поколений Z и А.

«На новосибирском турнире я увидел, как каждый из тренеров очень сильно заинтересован в развитии своих ребят. Поэтому могу сказать, что сегодня напротив меня были, наверное, самые открытые и заинтересованные тренеры. Мне понравилась обратная связь: тренеры пытались рассуждать, давать обратную связь, и вместе мы старались добраться до истины», — поделился впечатлениями о мероприятии Денис Куфин.

Не меньший интерес вызвало и выступление спортивного врача Григория Бондаренко, который рассказал о физиологических особенностях юных футболистов.

Настоящая практическая дискуссия развернулась и после выступления заслуженного тренера России Дмитрия Радюкина, который рассказал, о том, как тренировали футболистов 30 лет назад, и какие новые методики актуальны сегодня.

Чувствовалось, что все участники конференции были рады возможности поделиться мнениями, опытом и профессиональными проблемами, которую предоставила площадка конференции.

Как рассказал директор футбольной школы «Динамо в Новосибирске» Алексей Краснокутский, организаторы мероприятия видели растущий запрос от родителей юных спортсменов и тренеров на возможность получения профессиональной информации. Потребность в этой информации особенно остро испытывают в регионах, хотя, по словам Алексея, не только в рамках региональных детских турниров, но и в Москве ему не приходилось видеть подобных площадок для профессионального диалога, которые сейчас пытается ввести футбольная школа «Динамо в Новосибирске». Во всяком случае, это новый тренд, который только начинает развиваться.

«Мы хотим сделать так, чтобы, приезжая в Новосибирск, не только дети получали игровой и соревновательный опыт, но и тренеры приобретали какие-то знания от экспертов, которые им трудно получить в своих городах – как отбирать, готовить, тренировать спортсменов. Например, не в каждой региональной спортивной школе есть тренеры по вратарям. Для нас очень важно, чтобы каждый тренер вынес с этой конференции полезную для себя информацию и, вернувшись домой, рассказал, что в Новосибирске есть большее, чем игра в футбол. Есть конференция, неформальное общение, возможность обратной связи – а значит, возможность развиваться профессионально», — подчеркнул Алексей Краснокутский.

О том, что прошедшая конференция с поставленными задачами справилась, красноречиво свидетельствуют и активное обсуждение, и жаркие дискуссии, царившие в зале, и отзывы ее участников.

«Я почерпнул здесь для себя много полезного, что позволит внести коррективы в подготовку, развитие моих подопечных. Считаю, что всегда полезно приобрести какой-то новый опыт, поделиться своим опытом, провести дискуссию. Поэтому площадка, где можно найти ответы на какие-то злободневные проблемы, очень нужна», — отметил руководитель тюменского футбольного клуба «Лидер» Валерий Матяш.

В дальнейшем подобные конференции в Новосибирске планируют сделать регулярными.

Напомним, организатор Всероссийского детского турнира по футболу, приуроченного к 79-годовщине Великой Победы – медиахолдинг «СибФМ Group» при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и при информационной поддержке телеканала ОТС, рекламного агентства «Реклама Онлайн» и группы компаний «Выбери радио». Турнир проходит на стадионе «Спартак» с 10:00 до 18:00 часов и продлится до 12 мая.