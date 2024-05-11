Показательные кормления проведут в зоопарке Новосибирска

В выходные, 11 и 12 мая, в Новосибирском зоопарке проведут показательные кормления.

Гости смогут наблюдать, как питаются различные животные, включая росомаху, леопарда, лемуров Катта и пингвинов Гумбольдта. Об этом пишет «Горсайт».

11 мая кормления начнутся в 14:00 с журавлей стерхов, в 15:00 – с обезьян саки, а в 16:00 – с ягуаров, росомахи и дальневосточного леопарда.

12 мая гости зоопарка смогут посмотреть кормление лемуров Катта в 15:00, а в 16:00 – каракалов, горных баранов Аргали, пеликанов и пингвинов Гумбольдта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что биолог Яновский объяснил появлении пыльцы в Новосибирске.