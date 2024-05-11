В гимназии Новосибирска первоклассники получили задание на украинском языке

В новосибирской гимназии первоклассникам выдали задание на украинском языке.

В Новосибирске в гимназии №1 первоклассники получили задание по математике на украинском языке. Об этом редакции Сиб.фм сообщили родители школьников.

8 мая ученики одного из первых классов получили задание на распечатанном листе. Ребятам необходимо было решить уравнения на сложение и вычитание с переходом через десяток.

Так, ребенок подошел к отцу и попросил его прочитать задание. В ответ на это родитель очень удивился. Он сообщил, что не понимает, откуда учитель взял это, но вопросов педагогу по данному факту пока не задавали.

«Наверное, это школе стоит провести работу и напомнить сотрудникам, что государственный язык у нас – русский. Не украинский, не таджикский, не английский, не суахили, никакой другой, а именно русский», — рассказал родитель журналисту Сиб.фм.

Напомним, что Глава СК заинтересовался обрушением потолка на учеников в школе Новосибирска.