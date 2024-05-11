В Новосибирск прибыл первый из 49 новых троллейбусов с автономным ходом

В Новосибирск привезли первый троллейбус из 49 с автономным ходом.

В своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что в город поступил первый троллейбус с автономным ходом. В скором времени в областной центр приедут еще два экземпляра современного общественного транспорта.

«Так началась поставка 49 троллейбусов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», — сообщил Кудрявцев.

По планам до конца 2024 года новосибирский парк должны будут оснастить 258 новыми троллейбусами.

Напомним, что в Новосибирске и области чаще садятся за руль в нетрезвом виде мужчины.









